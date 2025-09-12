Voorjaarsnota: 150 miljoen die voor ouderenzorg was bestemd wordt anders besteed

Het kabinet haalt 150 miljoen euro uit een pot geld die klaarstaat voor investeringen in de ouderenzorg, om andere zaken te betalen. Het gaat in elk geval om een eenmalige greep, maar volgens een ingewijde wordt het bedrag jaarlijks uit de ‘envelop’ gehaald.

Gaten in de rijksbegroting die in het afgelopen jaar zijn ontstaan, worden zo in elk geval deels gevuld door bij meerdere ministeries te korten. Dat zeggen Haagse bronnen tegen het ANP. De ‘kaasschaaf’ komt neer op budgetverhogingen vanwege inflatie die niet worden uitgekeerd.

Hoeveel er precies per ministerie wordt gesneden, is niet duidelijk. Mogelijk wordt dit pas komend voorjaar bekend. Niet elk ministerie heeft evenveel last van bezuinigingen op de zogeheten prijsbijstelling.

De voormalige coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB spraken destijds af om vanaf 2027 jaarlijks 600 miljoen euro extra in de ouderenzorg te steken. Het resterende geld ligt nog klaar in afwachting van plannen. Het zou kunnen gaan naar de herintroductie van verzorgingshuizen. Onderzoek naar dat idee loopt nog.

Half miljard

Het gaat in elk geval om een gat van bijna een half miljard euro dat is ontstaan omdat de huurbevriezing niet doorgaat. De coalitie besloot dit voorjaar om de sociale huren twee jaar lang niet te verhogen. Omdat de huurtoeslag met de huren meestijgt, leverde dat plan een jaarlijkse besparing van 492 miljoen euro op.

Kort nadat de PVV uit de coalitie stapte, trok woonminister Mona Keijzer (BBB) het plan voor de huurbevriezing in. Ook de zogenoemde ‘boodschappenbonus’ van een miljard euro die via de huurtoeslag zou worden uitgekeerd, ging niet door. Al met al bleef een gat van jaarlijks 492 miljoen euro over, dat volgens een ingewijde nog tot 2030 kan worden opgevuld met het geld uit de geschrapte boodschappenbonus en een compensatie voor woningcorporaties die ook niet doorgaat.

Onderwijs

Verder moest er nog jaarlijks 177 miljoen euro worden gevonden voor het behoud van de onderwijskansenregeling, die kwetsbare leerlingen in het voortgezet onderwijs helpt met onder meer extra begeleiding. In de voorjaarsnota werd die regeling geschrapt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg het kabinet begin juli om dit te “heroverwegen”.

Eigen begrotingen

Het is ongebruikelijk om begrotingsgaten te vullen door elders te snijden. Het is in Den Haag gewoonte dat ministeries op hun eigen begrotingen geld vinden voor tegenvallers. (ANP/Skipr)