Sensire ontwikkelt nieuw zorgdossier voor wijkverpleging

Het elektronisch cliëntdossier (ecd) wordt opgebouwd volgens de standaarden van het Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap (NWG). Daarmee ondersteunt het de verdere vakontwikkeling van de wijkverpleegkundige. In maart 2022 moet het dossier klaar zijn voor gebruik door de verpleegkundigen en verzorgenden van Sensire in de Achterhoek en de Liemers.

Bestuurder Maarten van Rixtel van Sensire: “Gerimedica en Sensire werken al langere tijd naar tevredenheid samen. Beide organisaties zijn zich zeer bewust van de uitdagingen die op de (ouderen)zorg afkomen en willen allebei zorgprofessionals zo goed mogelijk faciliteren. Bij Sensire gaan zorgprofessionals zelf over de inhoud, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg, in dialoog met de klant. Daar past een zorgdossier bij dat hen hierbij optimaal ondersteunt.”

Toegesneden variant

Henk de Jong, specialist ouderengeneeskunde en eindverantwoordelijk voor de klanten van Gerimedica: “De samenwerking met Sensire leidt tot een op de wijkzorg toegesneden variant van het Ysis Zorgdossier. Dat zorgdossier zal uiteraard ook beschikbaar komen voor andere zorgaanbieders in de ouderen- en gehandicaptenzorg.”

“Het uitgangspunt voor het nieuwe dossier is dat het de zorgprofessional volgt in het werkproces en dat het dossier daaraan ondersteunend is”, stelt Van Rixtel. “Daarmee wordt de zorgprofessional ontlast in onnodig (administratief) werk. Dat is hard nodig gezien de toenemende zorgvraag en personele krapte.”

Het nieuwe zorgdossier gaat veel meer uit van vertrouwen in de zorgprofessional en is minder een controle-instrument, zegt De Jong: “Het zorgdossier wordt zodanig ontwikkeld dat de professional zo weinig en zo kort mogelijk interactie nodig heeft met het systeem. Ysis Zorgdossier moet antwoord geven op twee vragen: wat wil je weten en wat wil je vastleggen? Het antwoord op die vragen is natuurlijk niet altijd hetzelfde en dus moet het dossier in elke situatie op een intuïtieve manier reageren.”