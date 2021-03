SGE benoemt nieuwe bestuurder

Monique Hartings is per 1 juli benoemd tot lid raad van bestuur van de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE). Zij volgt in deze rol Ed Berends op, die met pensioen gaat.

Verschillende functies binnen SGE

Hartings (51) is sinds 2001 werkzaam bij SGE. Aanvankelijk als huisarts, maar vanaf 2006 heeft zij deze rol steeds gecombineerd met verschillende andere functies binnen de organisatie. Sinds 2013 is zij voorzitter van de discipline huisartsen van SGE. In die hoedanigheid maakt ze deel uit van het managementteam van SGE.

Bestuurstaken combineren

In haar nieuwe positie wil Hartings zich inzetten voor verdere versterking van de eerstelijns zorg in de regio Eindhoven. Wel wil ze voeling houden met de praktijk. Om die reden zal ze haar bestuurstaken combineren met haar werkzaamheden als huisarts bij SGE Stratum. “In mijn werk als huisarts ervaar ik dagelijks hoe de eerstelijnszorg functioneert en is georganiseerd”, aldus Hartings. “Dit werk doe ik met veel plezier. Daarnaast inspireert het mij om te werken aan verandering en verbetering van de zorg. In de afgelopen jaren heb ik in mijn rol als voorzitter van de discipline huisartsen van SGE hieraan bijgedragen. Ik heb de ambitie en energie om als lid van de raad van bestuur van SGE bij te dragen aan de gezondheid van de bij ons aangesloten Eindhovenaren, en in brede zin bij te dragen aan het organiseren van de eerstelijnszorg in de regio”.