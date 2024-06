SHoKo huisartsenspoedpost krijgt nieuwe bestuurder

Bijzonder aandachtspunt van Frank Benne zal de verdere ontwikkeling van het centrum voor spoedzorg zijn in samenwerking met het Máxima MC.

De raad van commissarissen is verheugd over de benoeming van Frank Benne als nieuwe bestuurder: “Frank Benne heeft alle competenties om de functie van bestuurder te vervullen en is bovendien heel goed bekend met de organisatie en het werkveld. Wij zijn blij dat we Frank binnen SHoKo de mogelijkheid kunnen bieden om door te groeien in de functie van bestuurder, en hebben er alle vertrouwen in dat hij samen met Natasja Kochx in deze nieuwe rol sturing zal gaan geven aan de opgaven waar SHoKo de komende jaren voor staat”, aldus Renate Richters, voorzitter van de raad van commissarissen.