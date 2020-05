Simon Broersma nieuwe uitgever Skipr, Zorgvisie en Qruxx

Simon Broersma (1979) is de nieuwe uitgever van de Zorgmanagement-afdeling van uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Onder deze afdeling vallen de titels Skipr, Zorgvisie en Qruxx.

Broersma was al hoofdredacteur van deze drie uitgaven en zal dat voorlopig naast zijn nieuwe functie ook blijven. In zijn nieuwe hoedanigheid wil hij niet alleen voortbouwen op de journalistieke kwaliteit van de drie uitgaven maar ook op de ontwikkeling van nieuwe uitgeefconcepten en een efficiënter gebruik van data.

De nieuwe uitgever begon zijn loopbaan bij BSL in 2012 als redacteur van Skipr en werd hoofdredacteur van deze titel in 2016. Drie jaar later kwamen ook Zorgvisie en Qruxx onder zijn verantwoordelijkheid.

Als uitgever is Broersma de opvolger van Ruud Koolen, die is aangetreden als directeur Dutch Health Hub bij Jaarbeurs.