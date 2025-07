Simulatieonderwijs verpleegkunde krijgt prijs OCW

Tijdens het ComeniusFestival in Den Haag ontving het onderwijsteam de prijs, waaraan een geldbedrag van 1,2 miljoen euro is verbonden. De prijs is de hoogste nationale erkenning voor onderwijsteams in het mbo, hbo en wo, en wordt door het ministerie van OCW toegekend aan initiatieven die de vernieuwing en kwaliteit van het onderwijs aantoonbaar versterken.

Windesheim was in 2020 de eerste hogeschool met een immersive simulatieruimte voor studenten Verpleegkunde. In deze levensechte, projectierijke leeromgeving oefenen studenten Verpleegkunde complexe zorgsituaties vóórdat zij aan hun stage beginnen. Het simulatieonderwijs blijkt voor studenten de ideale voorbereiding op de praktijk: het vergroot hun zelfvertrouwen, verscherpt hun klinisch redeneren en versterkt hun professionele houding.

“Simulatieleren is de sleutel die nieuwsgierigheid van studenten ontsluit, ze vleugels geeft en ze laat vliegen,” zegt projectleider Esther Schrik-Leskens. “We zien studenten groeien – niet alleen in vaardigheden, maar ook als mens.”

In de Immersive-simulatieruimte leren studenten omgaan met acute en onverwachte situaties in een realistisch geprojecteerde zorgsetting. Ze communiceren met een sprekende en reagerende simulatiepop, nemen beslissingen onder druk, oefenen medische handelingen en reflecteren samen met hun medestudenten op hun gedrag. Het leren in cycli van oefenen, reflecteren en verbeteren, leidt tot diepgaand leren en meer zelfvertrouwen bij het betreden van de beroepspraktijk. Zo bouwen studenten in een veilige setting zelfvertrouwen en vaardigheden op vóór ze de praktijk ingaan.

De aanpak is overgenomen door Deltion College, Landstede, Graafschap College (Doetinchem) en Alfa College (Hoogeveen).