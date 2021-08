Sint Maartenskliniek krijgt subsidie voor Loop Expertise Centrum

Sint Maartenskliniek is gespecialiseerd in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging. Het Loop Expertise Centrum (LEC) dat in samenwerking met het Radboudumc in de Sint Maartenskliniek is opgezet, is volledig gespecialiseerd in de behandeling van complexe loopproblemen.

“Onderzoek speelt in het LEC een zeer belangrijke rol”, stelt de Sint Maartenskliniek. “Door onderzoek verbeteren we onze behandelingen continu en komen we tot innovaties in de zorg. De subsidie gebruiken we dus om onderzoek te doen, de resultaten toe te passen in de zorg en zorgprofessionals, patiënten, en mantelzorgers op te leiden. (…) In ons onderzoek willen we ook aantonen dat de zorg voor onze patiënten met complexe loopproblemen het gewenste resultaat oplevert, terwijl de kosten niet stijgen.”

Het programma TopZorg is bedoeld voor niet-UMC’s in Nederland die specifieke zorgfuncties op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken.