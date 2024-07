Sint Maartenskliniek ontwikkelt verkorte opleiding OK-verpleegkundige

Met de verkorte opleiding staan orthopedie-verpleegkundigen binnen twee jaar op de OK om te assisteren bij hoog complexe orthopedische operaties. De opleiding is bedoeld voor orthopedie-verpleegkundigen die willen doorstromen naar de operatieafdeling. Zij volgen het gangbare opleidingsprogramma voor de functie van Medewerker operatieve zorg tot en met het tweede leerjaar. Daarnaast krijgen ze in hun opleiding alle theorie op het gebied van hoog complexe orthopedie.

Praktijkervaring

De verpleegkundigen doen praktijkervaring op in de Sint Maartenskliniek.

In augustus 2024 starten de eerste twee orthopedieverpleegkundigen aan deze verkorte opleiding. Mariëlle Haan, hoofd OK: “Dit is een belangrijke stap in het aanpakken van het tekort aan operatieassistenten. We verwachten de komende jaren nog meer orthopedieverpleegkundigen op deze manier te kunnen opleiden. Zo zorgen we voor voldoende capaciteit om onze patiënten de zorg te bieden die ze nodig hebben.”