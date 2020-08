Siza opent nieuw expertisecentrum voor niet-aangeboren hersenletsel

Dat meldt Siza op 18 augustus. Het centrum voorziet in een toegenomen behoefte, zegt Nieske van Lith, fysiotherapeute en fysiek behandelaar bij het regionaal expertisecentrum (REC) Eefde. Niet aangeboren hersenletsel is vaak zeer ingrijpend voor de getroffene en zijn of haar naasten. Er kunnen allerlei zichtbare- en onzichtbare problemen ontstaan op zowel lichamelijk als mentaal vlak. Nieske van Lith: “Mensen hebben vaak minder energie, een korter lontje, reageren emotioneel anders, reageren ook trager, er kunnen spraak- en andere taalstoornissen ontstaan.”

Herkenning

Hoewel hersenletsel ingrijpend is, duurt het soms jaren voordat het als zodanig wordt herkend. Dit omdat er vaak aan de buitenkant niks of weinig te zien is aan getroffenen, er bij revalidatie andere zaken eerst voorrang hebben en het soms lang duurt om de veranderingen echt onder ogen te zien. Soms zoeken mensen jaren naar hulp en dat is jammer, want er zijn goede behandelingen om te leren gaan met hersenletsel. Deze behandeling wordt vanaf september ook in Eefde aangeboden.

Netwerk

Nieske van Lith: “Er zijn inmiddels diverse Regionale Expertisecentra NAH van Siza die de modules van Hersenz op maat aanbieden, die zowel individueel als groepsgewijs gevolgd kunnen worden. Wij werken hierin samen met de landelijke organisatie Hersenz. Uiteraard nemen we bij de groepen de coronamaatregelen in acht. We werken aan doelen die voor de cliënten persoonlijk belangrijk zijn en die zijn of haar leven verbetert. Daarbij betrekken we ook het direct betrokken netwerk.”