SkinVision krijgt hoogste certificering voor AI-gedreven huidkankerdetectie

De app van het bedrijf, dat in Nederland is gevestigd, combineert AI-technologie met dermatologische expertise om verdachte huidplekjes snel en nauwkeurig te beoordelen. SkinVision was een van de eerste AI-gedreven medische hulpmiddelen dat een CE-registratie kreeg. Nu heeft SkinVision nog een stap gezet door de hogere Klasse IIa-certificering te halen onder de EU Medical Device Regulation (MDR).

Publiek-private samenwerking

De afgelopen vijf jaar werkte SkinVision samen met het Erasmus MC aan onderzoek. “De certificering benadrukt ook de kracht van onze publiek-private samenwerking en de waarde van samenwerken aan digitale gezondheidszorg”, zegt Tamar Nijsten van Erasmus MC.

‘Breder de zorg in’

Erik de Heus, CEO van SkinVision, is opgetogen over de certificering. “Dit opent de deur voor bredere toepassing in het zorgsysteem en laat zien wat mogelijk is, niet alleen voor SkinVision, maar voor de toekomst van medische technologie.”