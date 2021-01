Skipr Q&A: Zo ziet (ziekenhuis)zorg van de toekomst eruit

Dat de zorg moet veranderen om deze in de toekomst ook betaalbaar te houden, is wel duidelijk. Opvang in de regio, zorg op afstand, efficiënt organiseren en (ziekenhuis)zorg aan huis verlenen worden al onderzocht en op kleine schaal toegepast. Is dit hoe we de totale medisch specialistische zorg moeten gaan vormgeven? En zo ja, hoe moeten we dit dan doen?

De gasten gaan in op onder andere betaalbaarheid en kwaliteit van zorg, samenwerken in netwerken en zorgpaden.

Thuis behandelen

Zwaveling benoemt dat een deel van de ziekenhuiszorg in de toekomst niet per se in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden. “Die ontwikkeling is ook al gestart”, zegt hij. “Patiënten met longaandoeningen en revaliderende hartpatiënten proberen we zo veel mogelijk thuis te behandelen. Zij zijn verbonden met het ziekenhuis, maar worden niet in het ziekenhuis behandeld.” Ook de nieuwbouwplannen waar het Máxima MC mee bezig is, zijn aangepast op dit soort zorg. “Je maakt het eerder kleiner dan groter, je houdt er rekening mee dat je minder poliklinische bedden nodig hebt.”

Betaalbaarheid

Behandeling in de eigen omgeving is voor patiënten ook vaak beter en fijner. Hoe zit het dan met de betaalbaarheid, vraagt Zwaveling zich af. Mediq-directeur Linders geeft daarop het voorbeeld van dialyse thuis: “Dat is complex om op te zetten, maar de taxikosten om mensen naar het ziekenhuis te krijgen lopen hoog op. Wij doen graag een investering in de apparatuur en in personeel. Dan is het ook voor de verzekeraar interessant om dat soort constructies te ondersteunen.”

Rol van personeel

In de Q&A worden ook door u gestelde vragen beantwoord, zoals: wat wordt de positie van verpleegkundigen als zij patiënten thuis moeten opzoeken en wat wordt de rol van het ziekenhuis? Wie wordt verantwoordelijk voor ict-voorzieningen en het apparaatbeheer?

Deze Q&A is een samenwerking tussen Skipr en Mediq.