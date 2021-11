Slechts 11 procent van ziekenhuiszorg gecontracteerd

Dat blijkt uit een analyse van Kompas in Zorg van de nieuwe zorgpolissen en de contractafspraken met zorgaanbieders.

VGZ

Zorgpremies stijgen iets meer dan de verwachte stijging van 2 procent van het Ministerie van VWS. Zorgverzekeraar VGZ heeft in tegenstelling tot vorig jaar voor een relatief hoge premiestijging gekozen, net als a.s.r. De zorgpremie van de reguliere naturapolis van de vier grote zorgverzekeraars is met 2 procent (Zilveren Kruis), 7 procent (VGZ), 4 procent (CZ) en 3 procent (Menzis) gestegen. Opvallend is dat de premie van veel restitutiepolissen sterk is toegenomen, gemiddeld met circa 5 procent.

Laagste contracteringsgraad

De meeste zorgverzekeraars hebben in hun ‘Inkoopbeleidsplan Medisch Specialistische Zorg 2022’ aangegeven uiterlijk 1 november 2021 de onderhandelingen afgerond te willen hebben en de afspraken contractueel te hebben vastgelegd, zodat zij op 12 november 2021 aan haar (potentiële) verzekerden bekend kunnen maken welke zorgaanbieders zij hebben gecontracteerd. Gemiddeld blijkt slechts 11 procent daadwerkelijk gecontracteerd te zijn volgens de websites van de zorgverzekeraars.

Dit is het laagste percentage in de afgelopen vier jaar. Vorig jaar was 16 procent daadwerkelijk gecontracteerd en het jaar daarvoor nog 27 procent. De coronapandemie is een voordehand liggende verklaring voor het lage percentage. Alle zorgverzekeraars hebben dit jaar nog maar weinig ziekenhuizen gecontracteerd medio november en ligt bij allen onder de 25 procent.