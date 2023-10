Slimme badmuts diagnosticeert beroerte in ambulance

Met de muts kan al in de ambulance een EEG (hersenfilmpje) worden gemaakt. Op dit filmpje is te zien of er sprake is van een herseninfarct en of het afgesloten hersenbloedvat groot of klein is, legt Amsterdam UMC uit. Dat onderscheid is bepalend voor de behandeling: bij een klein infarct krijgt de patiënt een bloedverdunner, bij een groot infarct moet het stolsel verwijderd worden in een gespecialiseerd ziekenhuis. “Bij een herseninfarct telt elke minuut. Hoe eerder we beginnen met de juiste behandeling, hoe beter de uitkomst. Als de diagnose al in de ambulance duidelijk is, kan de patiënt direct naar het juiste ziekenhuis gereden worden, dat scheelt kostbare tijd”, aldus neuroloog en initiatiefnemer Jonathan Coutinho.

Algoritme

Tussen 2018 en 2022 is de badmuts uitgetest in de praktijk: twaalf ambulances gebruikten het hulpmiddel en verzamelden data van ongeveer 400 patiënten. Uit de resultaten blijkt dat de badmuts ook in een ambulance zijn werk goed doet. De onderzoekers stuitten ook op een aantal praktische belemmeringen bij het gebruik in de ambulance. “We willen de techniek nu verder verfijnen en verbeteren zodat we ook onder suboptimale omstandigheden goede metingen kunnen doen”, vertelt mede-bedenker en klinisch technoloog Wouter Potters.

Om de badmuts verder te ontwikkelen hebben de onderzoekers, Amsterdam UMC en het Duitse Neuromotion deze maand het bedrijf Trianect opgericht. Het bedrijf Trianect zal zich richten op die verbetering van de hardware en het ontwikkelen van een algoritme, zodat de computer die vastzit aan de badmuts al in de ambulance aangeeft welke behandeling nodig is. De ambulance kan dan direct naar het juiste ziekenhuis rijden.