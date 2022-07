Sloop Amphia Ziekenhuis gestart

Vrijdag 15 juli is de sloop van locatie Langendijk van het Amphia Ziekenhuis officieel van start gegaan. Op het terrein in Breda worden straks 290 woningen en een zorgcomplex gerealiseerd. Het oude ziekenhuis wordt niet gesloopt op de traditionele manier, maar ‘circulair ontmanteld’. Bijna al het materiaal wordt hergebruikt.

Het ziekenhuisgebouw uit 1960 heeft zo’n zestig jaar dienst gedaan, eerst als Diaconessenhuis, daarna als Baronieziekenhuis en ten slotte als Amphia. In november 2021 is daar definitief een einde aan gekomen. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe stadswijk Park Langendijk, met daarin ook een zorgcomplex voor Thebe Aeneas. Het historische gebouw van het Diaconessenhuis blijft intact. Daar komen sociale huurappartementen in.

Hergebruik

In verband met de schaarste en uit oogpunt van duurzaamheid krijgt 90 procent van de materialen uit locatie Langendijk een andere bestemming, schrijft dagblad BN/De Stem. Zo worden deurklinken en kranen apart verzameld, maar ook beton, gips en bakstenen. Ook het aluminium uit de kozijnen worden hergebruikt.