Sluiting jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep is definitief

Het doek is definitief gevallen voor de jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep. De raad van bestuur van zorgorganisatie Pluryn, waaronder de Hoenderloo Groep valt, heeft dinsdag besloten dat de twee vestigingen van de instelling in Deelen en Hoenderloo sluiten. Dat gebeurt vanwege financiële strubbelingen, maar ook omdat de kwaliteit niet in orde zou zijn.

Per augustus

De Hoenderloo Groep biedt specialistische zorg voor kinderen met complexe problemen. In de vestigingen zitten in totaal ongeveer 160 kinderen. Het is de bedoeling dat de vestigingen in augustus dichtgaan, aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Vervolgzorg

Pluryn meldde woensdag dat er de komende tijd 80 tot 90 nieuwe plekken voor open en gesloten jeugdzorg op andere locaties van de zorgorganisatie worden geopend. “Met alle ouders lopen momenteel besprekingen over de mogelijkheden voor vervolgzorg”, aldus Pluryn. Verder laat de zorgorganisatie weten dat ze medewerkers van de Hoenderloo Groep van werk naar werk gaat begeleiden. Het gaat om ongeveer 280 zorgmedewerkers. Ook het Hoenderloo College, de onderwijstak van de Hoenderloo Groep, gaat dicht. Voor de 80 onderwijsmedewerkers werkt Pluryn momenteel in overleg met de vakbonden een apart sociaal plan uit.

Kritiek op Plureyn

Ouders van kinderen die verblijven in een vestiging van de Hoenderloo Groep laten weten dat ze nauwelijks nog vertrouwen hebben in Pluryn. In een verklaring stelt de Ouders Hoenderloogroep dat de zorgorganisatie heeft aangetoond dat ze niet in staat is de kwaliteit van de zorg te bewaken.

“De ene na de andere medewerker vertrekt, wordt vervangen door tijdelijke krachten die onvoldoende zijn toegerust om deze specialistische vorm van zorg goed vorm te geven”, aldus de ouders. “Medewerkers die blijven, die staan onder hoogspanning en worden niet gehoord of gesteund.” In de verklaring staat dat veel ouders hun kinderen hebben horen verzuchten dat ze zichzelf als “een last van de maatschappij” zien en dat ze er “een eind” aan willen maken.

‘Geen alternatief’

De FNV eiste woensdag dat de sluiting van de Hoenderloo Groep wordt opgeschort. “Door sluiting van De Hoenderloo Groep komen de kinderen die er nu wonen, kinderen die op de wachtlijst staan en toekomstige kinderen die deze complexe zorg nodig hebben, allemaal thuis te zitten”, zegt Jan Verhoeven, FNV-bestuurder in Oost-Nederland. “Er is geen alternatief voor deze kinderen in Nederland. En daarmee verdwijnt ook de expertise uit de sector, die zo hard nodig is.”

De FNV overlegt vrijdag met medewerkers van de Hoenderloo Groep over mogelijke stappen tegen de aangekondigde sluiting van de instelling. (ANP)