Diakonessenhuis geeft patiënt met pijn op de borst binnen dag diagnose

Sinds vorige week kunnen patiënten met pijn op de borst in het Diakonessenhuis in Utrecht terecht voor sneldiagnostiek. Het ziekenhuis heeft daarvoor een nieuwe CT-scanner aangeschaft, meldt het ziekenhuis in een persbericht. De patiënt doorloopt daarbij alle onderzoeken in een dagdeel.

“Dat we dit zo kunnen inrichten, is onder andere mogelijk omdat we op onze afdeling Radiologie sinds kort een nieuw type CT-scanner hebben”, legt Van der Spoel uit. “Door de nieuwe scanner hoeven patiënten niet meer doorverwezen te worden naar het UMC Utrecht voor onderzoek”, stelt cardioloog Tycho van der Spoel. Ze doorlopen een dagdeel een een aantal onderzoeken en aan het eind van het dagdeel krijgt de patiënt de uitslag van de onderzoeken en een behandeladvies. Zo weet de patiënt snel na verwijzing door de huisarts of hij een hartziekte heeft en hoe die te behandelen is.

Sneldiagnostiek

De cardioloog is blij met de sneldiagnostiek. “Pijn op de borst is voor een patiënt vaak spannend want het duidt mogelijk op een hartziekte. Het is dan fijn als je snel duidelijkheid hebt.”

CT-scanner

De nieuwe CT-scanner is nodig om een vernauwing van de kransslagaders te zien en een volledig beeld te krijgen van de gezondheid van het hart en omliggende vaten.”