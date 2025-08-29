Sneller de juiste zorg voor oudere patiënten op de SEH in regio Utrecht

Door een samenwerking van zorgorganisatie Warande, het Diakonessenhuis en Hogeschool Utrecht krijgen oudere patiënten op de spoedeisende hulp (SEH) sneller de juiste zorg. Ouderen die na behandeling op de SEH geen ziekenhuiszorg nodig hebben maar ook nog niet naar huis kunnen, kunnen daarvoor nu terecht op een speciale afdeling van Warande Bovenwegen in Zeist.

De organisaties willen daarmee voorkomen dat patiënten langer dan goed voor hen is in het ziekenhuis verblijven. Deze samenwerking wordt ondersteund door zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Kwetsbare ouderen

De zorg op de afdeling van Warande in Zeist richt zich op herstel, observatie en diagnostiek, en op het organiseren van eventuele vervolgzorg. Het streven is dat patiënten na vijf dagen weer naar huis of een vervolgplek gaan.

Meike Prins, geriater in het Diakonessenhuis: “Op de spoedeisende hulp zien we vaak ouderen met letsel waarmee je normaal gesproken na behandeling naar huis kunt. Vanwege bijkomende problemen zoals geheugenproblemen, pijn, onvoldoende steun in de thuissituatie en het ontbreken van passende vervolgzorg kan dat bij sommige patiënten niet. Het komt regelmatig voor dat we deze patiënten dan in het ziekenhuis opnemen ter overbrugging naar vervolgzorg. Dit is niet wenselijk bij ouderen met een kwetsbare gezondheid.”

Passende zorg

“Bij Warande hebben we een rustige omgeving en meer tijd om te verkennen en een diagnose te stellen. Bovendien kunnen wij ouderen in de gemeente Zeist, De Bilt en Houten daarna volgen in hun thuissituatie. Dit doet meer recht aan de zorgvraag van patiënten en zorgt voor continuïteit”, zegt Heleen Driever. Zij is als specialist Ouderengeneeskunde van Warande betrokken.