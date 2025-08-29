Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Passende zorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Sneller de juiste zorg voor oudere patiënten op de SEH in regio Utrecht

,

Door een samenwerking van zorgorganisatie Warande, het Diakonessenhuis en Hogeschool Utrecht krijgen oudere patiënten op de spoedeisende hulp (SEH) sneller de juiste zorg. Ouderen die na behandeling op de SEH geen ziekenhuiszorg nodig hebben maar ook nog niet naar huis kunnen, kunnen daarvoor nu terecht op een speciale afdeling van Warande Bovenwegen in Zeist.

De organisaties willen daarmee voorkomen dat patiënten langer dan goed voor hen is in het ziekenhuis verblijven. Deze samenwerking wordt ondersteund door zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Kwetsbare ouderen

De zorg op de afdeling van Warande in Zeist richt zich op herstel, observatie en diagnostiek, en op het organiseren van eventuele vervolgzorg. Het streven is dat patiënten na vijf dagen weer naar huis of een vervolgplek gaan.

Meike Prins, geriater in het Diakonessenhuis: “Op de spoedeisende hulp zien we vaak ouderen met letsel waarmee je normaal gesproken na behandeling naar huis kunt. Vanwege bijkomende problemen zoals geheugenproblemen, pijn, onvoldoende steun in de thuissituatie en het ontbreken van passende vervolgzorg kan dat bij sommige patiënten niet. Het komt regelmatig voor dat we deze patiënten dan in het ziekenhuis opnemen ter overbrugging naar vervolgzorg. Dit is niet wenselijk bij ouderen met een kwetsbare gezondheid.”

Passende zorg

“Bij Warande hebben we een rustige omgeving en meer tijd om te verkennen en een diagnose te stellen. Bovendien kunnen wij ouderen in de gemeente Zeist, De Bilt en Houten daarna volgen in hun thuissituatie. Dit doet meer recht aan de zorgvraag van patiënten en zorgt voor continuïteit”, zegt Heleen Driever. Zij is als specialist Ouderengeneeskunde van Warande betrokken.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPassende zorgZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:20 Sneller de juiste zorg voor oudere patiënten op de SEH in regio Utrecht
23 jul 2025 Ouderenzorgorganisatie Vivium heeft primeur: geriatrische revalidatiezorg helemaal thuis
2 jul 2025 Zorgprofessionals in verkiezingsmanifest: investeer in meer gezondheid en minder verspilling en onnodige zorg
1 apr 2025 Artsen St. Antonius reizen naar patiënten in verpleeghuis
4 mrt 2025 Transmuralis krijgt groen licht voor IZA-transformatieplannen  

Interessant voor u

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

139 Anne-Mei The: ‘Sociale benadering dementie ontwikkelt zich tot grass-root beweging’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties