Ziekenhuiszorg
Snellere behandeling bij hartcentrum St. Antonius Nieuwegein met nieuw zorgpad

De Eerste harthulp van het St. Antonius hartcentrum in Nieuwegein heeft met een verbeterd zorgpad de hartzorg succesvol aangepakt. Een snellere diagnostiek, een vlottere patiëntenstroom en een aanzienlijke toename van de capaciteit om acute hartpatiënten te behandelen zijn daarbij de belangrijkste resultaten.

Nadat kleinschalige verbeteringen niet voldoende hielpen lanceerde het ziekenhuis een breed initiatief om het EHH-traject te stroomlijnen. Interne teams leidden het verbeterinitiatief en Medtronic Integrated Health Solutions (IHS) ondersteunde hen.

Overbelasting

Te vaak werden ambulances naar een ander hartcentrum verwezen bij drukte op de eerste harthulp (EHH) van het St. Antonius. Op het hoogtepunt moest de EHH van het St. Antonius vanwege overbelasting gemiddeld twee keer per dag de deuren sluiten. Dat komt in totaal neer op ongeveer een maand per jaar waarin het ziekenhuis geen acute hartpatiënten kon opnemen, met als gevolg extra druk op andere hartcentra in de regio.

Uniform herontwerp

Interviews met zorgprofessionals van cardiologie, radiologie, klinische chemie en verpleegafdelingen gecombineerd met een datagestuurde analyse, zorgde ervoor dat zowel de inzichten van professionals als de operationele realiteit de basis vormden voor een uniform herontwerp.

Een uitgebreide inventarisatie en beoordeling van knelpunten in de patiëntreis, van intake tot ontslag, bracht inefficiënties aan het licht. Deze inzichten maakten de weg vrij voor een volledig herontwerp van het EHH-zorgpad dat aansluit op de visie van het Hartcentrum: het bieden van tijdige, hoogwaardige zorg aan elke hartpatiënt.

Het team ontwikkelde vervolgens een routekaart met concrete interventies in de drie belangrijkste fasen van het EHH-zorgpad; de intake en triage, behandeling binnen de EHH en uitstroom van patiënten en ziekenhuiscapaciteit.

Resultaten

Ambulancestops als gevolg van capaciteitsoverbelasting zijn met 50 procent gedaald. Bovendien is de opnamecapaciteit van acute hartpatiënten met 20 procent toegenomen. Het St. Antonius Hartcentrum kan nu aanzienlijk meer patiënten bedienen met hetzelfde aantal zorgprofessionals, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Door het samenbrengen van klinische teams, ziekenhuisleiderschap en externe expertise op het gebied van gezondheidszorgsystemen, ontwikkelde het St. Antonius praktische, duurzame processen.

