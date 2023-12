Sneltest in ambulance kan zorg bij mogelijk hartinfarct verbeteren

Duizenden patiënten per jaar worden in de regio Eindhoven, waar het onderzoek is uitgevoerd, op verdenking van een hartinfarct door de ambulancedienst gezien. Door in de ambulance op basis van een risicoscore al een inschatting te maken of er sprake is van een hartinfarct, worden patiënten direct naar het juiste ziekenhuis in de regio vervoerd. Het doel van deze innovatie is om patiënten sneller en doelmatiger behandeld.

Sneltest

“De risicoscore bestaat uit een uitgebreide analyse van de patiënt inclusief een sneltest op signaalstoffen die duiden op een hartinfarct”, zegt Pieter-Jan Vlaar, cardioloog van het Catharina ziekenhuis en onderzoeksleider. “Tot voor kort was het enkel mogelijk om die signaalstoffen te meten in een groot ziekenhuislaboratorium. Door medische innovaties is het nu ook mogelijk om met een mobiel apparaat al in de ambulance te meten of er signaalstoffen in het bloed aanwezig zijn. Met deze sneldiagnostiek in de ambulance is er direct meer duidelijkheid bij een verdenking op een hartinfarct en kan daar gelijk op worden geanticipeerd.” De snelheid is van belang om schade aan het hart te voorkomen.

Subsidie

Het onderzoek is gedaan binnen de subsidie van drie miljoen euro die het Catharina Hart- en Vaatcentrum heeft ontvangen van ZonMW. De resultaten zijn gepubliceerd in het medische tijdschrift “HEART”. Volgens de initiatiefnemers is er vanuit binnen- en buitenland interesse in de innovatie.