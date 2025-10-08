Soepelere instroom van zorgprofessionals in huisartsenzorg met digitale simulaties

Met de inzet van de simulaties verloopt de overgang naar de werkvloer soepeler en studenten zijn beter voorbereid op de praktijk. De simulaties zijn ontwikkeld in opdracht van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), in samenwerking met Leerpunt KOEL en Samergo.

Digitale gesprekssimulaties

Met deze digitale gesprekssimulaties kunnen gebruikers in een veilige omgeving oefenen met praktijksituaties die dagelijks voorkomen in de huisartsenpraktijk, zoals triagegesprekken. Studenten, startende doktersassistenten en praktijkmanagers krijgen zo de kans om onbeperkt te oefenen, fouten te maken en directe feedback te ontvangen of te geven, zonder dat dit de werkdruk in de praktijk verhoogt.

Roel Fransen, adviseur arbeidsmarkt bij SSFH: “We weten hoe urgent het tekort aan zorgprofessionals is. Dankzij dit project kunnen huisartsenpraktijken nieuwe collega’s sneller en beter inwerken. Dat is cruciaal om de zorgcapaciteit op peil te houden.”

De gesprekssimulaties maken deel uit van een breder pilotproject gericht op instroom, begeleiding en behoud van zorgprofessionals in de huisartsenzorg. Daarnaast wordt gewerkt aan een digitaal platform voor stageplaatsen en vacatures, en aan uitbreiding van het aantal gecertificeerde praktijk- en stagebegeleiders.