Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Soepelere instroom van zorgprofessionals in huisartsenzorg met digitale simulaties

,

Na succesvolle eerste ervaringen in de regio’s Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam zijn vanaf vandaag de interactieve gesprekssimulaties voor zorgprofessionals beschikbaar en geaccrediteerd voor huisartsenpraktijken buiten deze regio’s.

Met de inzet van de simulaties verloopt de overgang naar de werkvloer soepeler en studenten zijn beter voorbereid op de praktijk. De simulaties zijn ontwikkeld in opdracht van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), in samenwerking met Leerpunt KOEL en Samergo.

Digitale gesprekssimulaties

Met deze digitale gesprekssimulaties kunnen gebruikers in een veilige omgeving oefenen met praktijksituaties die dagelijks voorkomen in de huisartsenpraktijk, zoals triagegesprekken. Studenten, startende doktersassistenten en praktijkmanagers krijgen zo de kans om onbeperkt te oefenen, fouten te maken en directe feedback te ontvangen of te geven, zonder dat dit de werkdruk in de praktijk verhoogt.

Roel Fransen, adviseur arbeidsmarkt bij SSFH: “We weten hoe urgent het tekort aan zorgprofessionals is. Dankzij dit project kunnen huisartsenpraktijken nieuwe collega’s sneller en beter inwerken. Dat is cruciaal om de zorgcapaciteit op peil te houden.”

De gesprekssimulaties maken deel uit van een breder pilotproject gericht op instroom, begeleiding en behoud van zorgprofessionals in de huisartsenzorg. Daarnaast wordt gewerkt aan een digitaal platform voor stageplaatsen en vacatures, en aan uitbreiding van het aantal gecertificeerde praktijk- en stagebegeleiders.

Reageer op dit artikel
Meer over:EerstelijnszorgPersoneelTechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:12 Nieuw managementsysteem vermindert werkdruk in de huisartsenpraktijk
10:08 Soepelere instroom van zorgprofessionals in huisartsenzorg met digitale simulaties
13 aug 2025 Digitale huisartsenzorg biedt een oplossing voor de zomerperiode
26 jun 2025 Digitale inschrijftool bespaart huisartsen twaalfduizend werkdagen
30 sep 2025 Problemen lagere vergoeding hospicezorg ‘opgelost’

Reader Interactions

Reacties