Thema: Ziekenhuiszorg
Sonja Kersten nieuwe bestuurder Stichting Matchis

,

Sonja Kersten is per 1 januari benoemd tot nieuwe bestuurder van de stichting Matchis, de stamceldonorbank van Nederland.

Kersten volgt Jaap Dijkman op die in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bij Matchis begin 2026 afscheid neemt. 

Kersten neemt afscheid van Expertisecentrum Euthanasie waar zij vijf jaar als bestuurder werkzaam is geweest. Eerder was zij kwartiermaker voor het project Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) van de Patiëntenfederatie Nederland en daarvoor directeur bij de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgden Nederland (V&VN). Ook vervulde zij diverse directiefuncties binnen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Haar brede bestuurlijke ervaring zet zij op het ogenblik ook in als voorzitter van het bestuur van vereniging Ieder(in) en als toezichthouder van het IJsselland ziekenhuis. Kersten heeft een medisch-biologische opleidingsachtergrond. 

