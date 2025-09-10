Sophia Kinderziekenhuis start met recyclen van luiers

Het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam is op de intensive care begonnen met het recyclen van luiers. De honderdduizenden luiers die jaarlijks worden gebruikt belandden voorheen in de prullenbak. Dat moest anders vond het ziekenhuis, schrijft NOS .

Jaarlijks worden er in het ziekenhuis meer dan 200.000 luiers weggegooid. Verpleegkundige Suzanne Versluis-Broeren en kinderarts Sascha Verbruggen kwamen met het idee om de luiers te laten recyclen. “Op een kinderafdeling is het aantal luiers een enorme afvalstroom,” zegt Versluis-Broeren tegen de regionale omroep Rijnmond.

Tweede leven

In het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen werden al luiers gerecycled. Daar liep een proef in samenwerking met een gespecialiseerde fabriek. Het Rotterdamse ziekenhuis werkt nu ook samen met deze fabriek.

Bij de fabriek krijgen vrijwel alle onderdelen van een luier een tweede leven. “Ze halen daar het plastic eruit. Dat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld straatmeubilair of dashboards van auto’s”, legt Versluis-Broeren uit. “De rest wordt vergist tot biogas en compost.” Wat dan nog overblijft, wordt ook hergebruikt.

Naast de milieuwinst blijkt de nieuwe aanpak ook praktisch voordeel te hebben: minder stank. “Voorheen rook je het meteen als er een poepluier in de afvalbak lag”, zegt Versluis-Broeren. “Nu zijn de speciale emmers luchtdicht, wat de werkomgeving prettiger maakt.”

Uitbreiden

Nu loopt de proef alleen nog op de afdeling intensive care. De twee hopen het project in de toekomst uit te breiden naar het hele ziekenhuis. “De fabriek kan het aan, als we maar genoeg volume hebben”, aldus Versluis-Broeren. “Uiteindelijk hopen we dat ook andere ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zelfs gemeentes aanhaken.”

Het liefst zou het ziekenhuis in de toekomst overstappen op wasbare luiers, zegt Verbruggen. “Maar dat is in een ziekenhuissetting nog niet haalbaar. Tot die tijd is recycling een belangrijke en haalbare stap.”