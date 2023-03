SP tegen afschaffen bezettingsnorm verpleeghuis

De SP is tegen het weglaten van de personele bezettingsnorm in het nieuwe kwaliteitskompas voor kwetsbare ouderen. Volgens SP-leider Marijnissen is dat ‘een klap in het gezicht van de zorgverleners die hier zo lang voor hebben gestreden’.

Het weglaten van de personele bezettingsnorm in het nieuwe kwaliteitskompas is volgens Marijnissen een “kortzichtige manier die ertoe zal leiden dat het nog moeilijker wordt om medewerkers voor de zorg te behouden en te werven.” De SP wil dat er niet wordt getornd aan de personele bezettingsnorm, “omdat die garandeert dat de zorg voor onze ouderen in het verpleeghuis op niveau kan blijven.”

Wet voor zorgbuurthuizen

Om de ‘desastreuze’ gevolgen van het sluiten van de verzorgingshuizen door het kabinet Rutte II en de plannen voor de ouderenzorg door het huidige kabinet te verminderen wil Marijnissen via wetgeving overal in Nederland zorgbuurthuizen bouwen. Onlangs is het eerste zorgbuurthuis geopend in Oss.

Inloopfunctie

Een zorgbuurthuis is een kleinschalige plek waar ouderen in de eigen buurt kunnen wonen met hun partner, ook als de een zorg nodig heeft en de ander niet. Er is ‘vers eten, en vaste en bekende gezichten in de zorg.’ Het zorgbuurthuis heeft ook een inloopfunctie voor de hele buurt om eenzaamheid tegen te gaan. Het idee voor het zorgbuurthuis is samen met experts, zorgverleners, zorgbestuurders en een architect een aantal jaar geleden ontwikkeld door Marijnissen zelf.

Meer woningen

Volgens Marijnissen is een bijkomend voordeel van zorgbuurthuizen dat het snel zorgt voor meer beschikbare woningen. “Door mensen de keuze te geven om oud te worden in een zorgbuurthuis, komen er bestaande woningen beschikbaar.”

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de ouderenzorg met minister Helder.