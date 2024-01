Spaarne Gasthuis benoemt nieuwe bestuurder

Daphne Thijssen-Timmer is tot lid raad van bestuur (rvb) van het Spaarne Gasthuis benoemd. Ze start per 1 april en richt zich voornamelijk op de operationele processen van het ziekenhuis.

Thijssen-Timmer is gepromoveerd medisch bioloog. Zij begon haar loopbaan bijna twintig jaar geleden bij Sanquin. Daar is zij sinds 2017 lid van het Executive Committee. Per 1 april start Thijssen-Timmer als COO bij het Spaarne Gasthuis. Samen met Leon Aarts en Marten Kroese vormt zij de rvb.