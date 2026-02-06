Spaarne Gasthuis besluit zelf over plek Acute zorg

Bruijn noemt een in december door de Tweede Kamer aangenomen SP-motie van Sarah Dobbe, waarin de minister wordt verzocht ervoor te zorgen dat de zorg in alle huidige drie ziekenhuizen overeind blijft, “onuitvoerbaar”.

Dat meldt het Haarlems Dagblad. In de motie van de SP riep de Tweede Kamer de minister op om zich hard te maken voor twee volwaardige ziekenhuizen met 24-uurszorg in zowel Haarlem en in Hoofddorp. Ook zou de zorg in de polikliniek in Haarlem-Noord niet verder mogen worden afgeschaald.

Haarlem of Hoofddorp

De wens van de Kamer ging in tegen het plan van het Spaarne Gasthuis zelf dat de acute zorg wilde concentreren in e en van de twee vestigingen. Het ziekenhuis heeft nog niet besloten waar die zorg moeten worden geconcentreerd. Het ziekenhuis doet nu onderzoek of de SEH komt in de vestiging in Hoofddorp of in Haarlem-Zuid. Het andere ziekenhuis zou wel blijven bestaan, maar doorgaan als dagziekenhuis.

De minister vindt de motie niet aanvaardbaar en gaat het ziekenhuis niet onder druk zetten of beïnvloeden. Hij vertrouwt erop dat het ziekenhuis een juiste beslissing neemt in het belang van patiënten in de regio.

Bestuursvoorzitter Leon Aarts van het Spaarne Gasthuis was eerder in dezelfde krant kritisch op de motie van de SP. Het open houden van drie ziekenhuizen waarvan twee met een SEH zou juist niet bijdragen aan de continuïteit van zorg in de regio.

