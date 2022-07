Spaarne Gasthuis koopt bouwgrond voor nieuwbouw

Het Spaarne Gasthuis heeft deze maand het parkeerterrein aan de Boerhaavelaan in Haarlem teruggekocht van de gemeente. Dat is de bouwgrond voor het nieuwe ziekenhuis. Naar verwachting gaat de bouw in 2026 van start.

Dat meldt het Spaarne Gasthuis op haar website. De grondoverdracht werd op 19 juli officieel bekrachtigd door de wethouder en Pieternel Hummelen, lid raad van bestuur van Spaarne Gasthuis. De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn al in volle gang, zegt Hummelen. “De grondoverdracht is een mooie mijlpaal die we samen met de gemeente Haarlem hebben bereikt. Op die manier komt de nieuwbouw, waar straks de nadruk ligt op hoog risico en acute zorg voor onze patiënten, steeds dichterbij en kunnen we in 2029 de deuren openen.”

Het nieuwe ziekenhuis krijgt een oppervlak van 60 duizend vierkante meter. Het huidige polikliniekgebouw blijft staan en wordt mogelijk in een volgende fase vervangen. Ook blijft er ruimte op het terrein om te gebruiken bij toekomstige ontwikkelingen.