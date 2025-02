Spaarne Gasthuis sluit als eerste ziekenhuis aan op Mitz

Bij een doorverwijzing mogen behandelende zorgaanbieders relevante gegevens met elkaar delen, maar bij onverwachte situaties niet. Daarvoor moet een patiënt eerst toestemming geven. “Dat actuele overzicht van gegevens over de gezondheid van een patiënt is wel cruciaal om goede zorg te kunnen leveren en voorkomt dat de patiënt steeds opnieuw zijn verhaal moet doen of dat bepaalde onderzoeken opnieuw moeten worden uitgevoerd”, aldus het Spaarne Gasthuis.

Toestemming geven

Daarom kunnen alle patiënten en burgers al hun toestemmingskeuzes vastleggen via MijnMitz.nl, het landelijke toestemmingssysteem voor het delen van gezondheidsgegevens. De patiënt logt in met DigiD en kan direct zijn keuzes maken en vastleggen. Alleen de toestemmingskeuzes worden vastgelegd, medische gegevens niet.

Door online toestemming te geven, kunnen betrokken zorgaanbieders de belangrijkste gegevens delen en/of opvragen die nodig zijn voor de behandeling. In zowel geplande als onverwachte situaties.

Regionale aansluiting

In Noord Holland zijn tientallen huisartsen en apotheken inmiddels op Mitz aangesloten. De verwachting is dat in de eerste helft van 2025 het grootste deel van de huisartspraktijken en apotheken aangesloten zal zijn.

Afgelopen januari sloot Spaarne Gasthuis aan op Mitz. De meeste patiënten worden per brief of e-mail geïnformeerd. Pieter-Kees de Groot, gynaecoloog en chief medical information officer in het Spaarne Gasthuis, is blij met de komst van het centrale toestemmingssysteem. “Zo doen we geen dubbel werk. Als die informatieoverdracht er niet is, kan dat tot een gevaarlijke situatie leiden. Dankzij de vastgelegde toestemming in Mitz kunnen alle betrokken zorgverleners informatie inzien en kunnen we met elkaar de beste zorg geven.”