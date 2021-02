Speciaal gezant vaccins weet niet of vaccinatie sneller kan

Schikan zegt dat tegen NRC Handelsblad.

Op verzoek van demissionair minister Hugo de Jonge onderzoekt de nieuwe gezant vaccins hoe de vaccinproductie in Nederland sneller is op te schalen. Zijn taak is om partijen, zoals farmaceuten en afvulbedrijven, bij elkaar te brengen. In het interview met NRC, zegt hij: “Ik weet niet of we op korte termijn iets kunnen verbeteren.”

Volgens Schikan zijn Engeland en Israël verder met het inenten van de bevolking omdat zij de vaccins sneller hebben goedgekeurd.

Special envoy vaccins

De ‘special envoy vaccins’ gaat in gesprek met relevante partijen in Nederland om de productiecapaciteit van Covid-vaccins te inventariseren en spreekt daarnaast met bedrijven die voor Nederland Covid-vaccins leveren of gaan leveren. Hij brengt eventuele belemmeringen in het proces in kaart. Een team van medewerkers van de ministeries van EZK en VWS ondersteunt de special envoy vaccins bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Biopharma

Schikan (62) is voormalig CEO van biotechbedrijf Prosensa en is afgestudeerd als apotheker. Hij heeft ruime ervaring binnen de biofarmaceutische sector en brengt een breed en relevant netwerk met zich mee. Verder is hij lid van het Top Team van de Topsector Life Sciences & Health en actief als voorzitter of commissaris bij verschillende binnen- en buitenlandse biopharmabedrijven. Zijn opdracht is om in beeld te brengen ‘hoe Nederland in de huidige omstandigheden de productie van coronavaccins nog verder kan versnellen’. Half maart zal hij de eerste resultaten melden. Naar eigen zeggen, is hij een optimist: “Ook als het niet lukt, hebben we in elk geval uitgezocht of het sneller kon.”