Specialist weg uit Maasstad wegens verbaal grensoverschrijdend gedrag

Een medisch specialist is weg bij het Maasstad Ziekenhuis wegens “herhaald verbaal grensoverschrijdend gedrag”, meldt het ziekenhuis nadat het AD hierover had bericht. Het ziekenhuis laat weten dat er geen formele klachten of meldingen waren binnen gekomen, maar dat er meerdere informele signalen waren over het leer- en werkklimaat op de afdeling.