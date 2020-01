Specialisten ouderengeneeskunde gaan beter gebruik maken van zorgdata

Het programma moet antwoord geven op vragen als: hoeveel mensen verblijven in Nederland op een afdeling psychogeriatrie of somatiek in een verpleeghuis? Hoelang verblijven ze daar en welke zorg ontvangen zij precies? Hoeveel psychofarmaca en antibiotica worden er in een verpleeghuis voorgeschreven en voor welke indicatie?



Op dit moment ontbreekt het aan een betrouwbaar antwoord op dit soort vragen. Terwijl deze gegevens een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, aldus de initiatiefnemers van het programma.

Kennisontwikkeling

In principe is het mogelijk om deze vragen te beantwoorden met gegevens die door specialisten ouderengeneeskunde worden vastgelegd in het epd van verpleeghuizen. Momenteel gebeurt dit echter nauwelijks. Ook worden de gegevens onvoldoende gebruikt voor kennisontwikkeling in de sector.

Om hier verandering in aan te brengen werken drie partijen samen: het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-VUmc), Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, en het Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Onder penvoerderschap van Amsterdam UMC werken zij nauw samen in het consortium dat de naam Leren van Data zal dragen.

Vijf jaar

De subsidie van het ministerie van VWS is verleend voor een periode van vijf jaar. Het programma richt zich op het meer gestandaardiseerd vastleggen van gegevens (eenheid van taal), het inzichtelijk maken van relevante gegevens voor specialisten ouderengeneeskunde, het koppelen van epd’s en elektronische voorschrijfsystemen en op de ontwikkeling van een landelijke infrastructuur.

“Dankzij deze subsidie kunnen specialisten ouderengeneeskunde zorggegevens die zij reeds vastleggen beter benutten, zowel met het oog op kwaliteit van zorg als informatie-uitwisseling tussen professionals. Door deze gegevens ook te gebruiken voor kennisontwikkeling kunnen we een flinke professionaliseringsslag maken in de ouderengeneeskunde”, aldus Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg bij Amsterdam UMC.