Spoedeisende hulp afdeling Rafajaziekenhuis veranderd in basisspoedpost

Vanaf 7 januari 2020 is het ziekenhuis vijf dagen per week geopend: van maandagochtend 7 uur tot vrijdagavond 8 uur, en wordt daarom een ‘weekziekenhuis’ genoemd. Het weekziekenhuis is bedoeld voor zorg die geen directe haast heeft en goed gepland kan worden. Patiënten kunnen er terecht voor poliklinische afspraken, laboratorium- en röntgenonderzoek, planbare operaties, nazorg na behandelingen en bloedprikken, aldus RTV Westerwolde.

Basisspoedpost

De spoedeisende hulp afdeling is nu een basisspoedpost die zeven dagen per week van 8 uur tot 23 uur geopend is voor niet-levensbedreigende situaties. Dit kunnen bijvoorbeeld botbreuken of snijwonden zijn.

Reorganisatie

De sluiting is het gevolg van een reorganisatie binnen Treant Zorggroep waarbij in totaal 500 banen verdwijnen.