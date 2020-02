‘Spraaktechnologie hulpmiddel bij zelfstandigheid ouderen’

Spraakassistenten zoals die van Google (Home) of Apple (Siri). kunnen ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven, blijkt volgens ouderenorganisatie ANBO uit onderzoek onder 3450 ouderen.

Geheugensteuntjes

De spraaktechnologie kan een hulpmiddel zijn om bijvoorbeeld het noodnummer 112 te bellen, zoekvragen over vertrektijden van het openbaar vervoer te stellen of boodschappenlijstjes of andere geheugensteuntjes te maken.

Techniek verbeteren

Ruim een vijfde van de ondervraagde ouderen (22 procent) heeft al kennis gemaakt met spraaktechnologie. Tweederde van hen geeft aan dat ze door het stellen van vragen aan de spraakassistenten langer onafhankelijk zijn en er daarom graag gebruik van maken. Volgens de ANBO vinden de ondervraagden dat de technologie kansen biedt om hun leven beter en leuker te maken. Wel stellen zij dat de techniek beter moet. Ze willen zoekvragen liefst in hun eigen woorden stellen, in plaats van met vaste commando’s zoals nu het geval is.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Project Zilver, een samenwerking van Novum (het innovatielab van de Sociale Verzekeringsbank), Google, Achmea, een betrokken ondernemer en ANBO. (ANP)