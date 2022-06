St. Antonius-bestuurder kondigt vertrek aan

“De beslissing om mijn dienstverband te beëindigen valt mij zwaar”, zegt De Kruif. “Ik heb het immers erg naar mijn zin in dit mooie ziekenhuis en er is nog veel te doen. Het is nu echter tijd om mijn werk-privébalans meer in evenwicht te brengen. Daarnaast zal ik me nuttig blijven maken in een aantal toezichthoudende rollen.”

Opvolger

Voor het ziekenhuis betekent de vroegtijdige aankondiging dat er ruimte is om een opvolger te vinden. “We vinden het erg jammer dat Dirk de Kruif aan het einde van dit jaar afscheid neemt, maar hebben ook zeker begrip voor zijn overwegingen”, laat het ziekenhuis weten. “Zodra meer bekend is over de invulling van de bestuursfunctie, zullen wij hierover communiceren.”