St. Antonius: maandag alleen spoedeisende hulp in Nieuwegein

De verpleegafdelingen van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein zijn maandag de hele dag alleen open voor spoedeisende hulp. Dat meldt het ziekenhuis op de website. Een deel van de parkeergarage van het ziekenhuis stortte zondagavond in. De veiligheidsregio concludeerde na onderzoek dat er geen slachtoffers zijn.

“We zijn erg geschrokken en opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen”, zegt bestuursvoorzitter Luc Demoulin in een verklaring. In het ziekenhuis zelf hoefden geen afdelingen ontruimd te worden. Het ziekenhuis riep mensen zondagavond al op om niet naar de locatie in Nieuwegein te komen, maar uit te wijken naar Utrecht.

“Omdat patiënten, bezoekers en medewerkers de komende tijd niet kunnen parkeren in de parkeergarage hebben we de moeilijke beslissing moeten nemen alle geplande behandelingen en bezoeken in het ziekenhuis in Nieuwegein voor maandag 27 mei af te zeggen. Uitzondering daarop zijn behandelingen die niet kunnen wachten: hemodialyse, dialyse en interventiecardiologie gaan wel door. Deze patiënten proberen we zo snel mogelijk te bereiken”, staat op de website.

Het ziekenhuis vraagt medewerkers, patiënten en bezoekers alleen te komen als het nodig is. Ook vraagt het mensen zo veel mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets te komen. De komende dagen werkt het ziekenhuis een plan uit om te zorgen dat patiënten en medewerkers in de buurt kunnen parkeren.