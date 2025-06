St. Antonius Ziekenhuis laat familie eenvoudige zorgtaken overnemen

Verpleegkundigen vragen aan de patiënt en de naasten om eenvoudige zorgtaken zelf te doen, zoals de dagelijkse lichamelijke verzorging en om te helpen bij de maaltijden. Dat is overigens niet verplicht, benadrukt het ziekenhuis. “Mensen die geen behoefte hebben aan een actieve rol, krijgen de gebruikelijke zorg van de verpleegkundige.”

Om naasten en familie mee te laten helpen, heeft het ziekenhuis de bezoektijden verruimd.

Vragen via de app

Patiënten krijgen via een digitaal patiëntportaal meer inzicht in hoe de dag eruit gaat zien. Bijvoorbeeld welke onderzoeken ze die dag krijgen en hoe laat die zijn. Ook kunnen ze in de app informatie bekijken en vragenlijsten en metingen invullen. Via de app kunnen ze ook om hulp vragen. Door direct aan te geven wat hun vraag is, kunnen verpleegkundigen inschatten of ze daarvoor direct ander werk moeten onderbreken of niet.

Minder werkdruk

Hiermee wil het ziekenhuis inspelen op de stijgende zorgvraag. Volgens het ziekenhuis heeft het ook een positieve invloed op het herstel van de patiënt en een soepelere overgang naar huis. De nieuwe werkwijze moet zorgen voor meer werkplezier, minder werkdruk en behoud van medewerkers.