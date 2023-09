St Jansdal maakt nieuwe financieringsafspraken over verdere renovaties

Ziekenhuis St Jansdal is al aan het verbouwen. De nieuwe lening is voor de renovatie van het beddenhuis en de toevoeging van een nieuw gedeelte aan het gebouw in Harderwijk. Dit nieuwe gedeelte is nodig voor de overbrugging van de renovatieperiode en krijgt daarna een vaste bestemming. De financieringsovereenkomst die met de Rabobank is aangegaan, maakt dit mogelijk.

Uitstel-momenten

Het proces kende een jarenlange voorbereiding en meerdere uitstelmomenten. De renovatie van het beddenhuis en het nieuwe bouwdeel start in december 2023 en gaat naar schatting drie jaar duren.

St Jansdal sloot 2022 af met een positief resultaat van 6,7 miljoen euro. Dat is 2,2 miljoen hoger dan in 2021. De omzet van het ziekenhuis is in 2022 met 6 procent gestegen tot ruim 272 miljoen euro.