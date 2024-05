St Jansdal opent twee leefstijlloketten

Ziekenhuis St Jansdal zet in op preventie. Op de locatie in Lelystad opent 3 juni een leefstijlloket. Het ziekenhuis is voornemens om later dit jaar in Harderwijk ook een verwijsloket te starten.

De werkgroep leefstijl van het St Jansdal heeft in kaart gebracht hoe het lokale zorg- en ondersteuningsaanbod eruit ziet in beide regio’s. Welzijnscoaches van de gemeente kunnen daardoor eenvoudig na een persoonlijk gesprek verwijzen naar lokale organisaties voor de juiste zorg, hulp en ondersteuning. Daarnaast is er meer aandacht voor achterliggende problemen.

Welzijnscoaches

Welzijnscoaches van de gemeente helpen patiënten bij het in kaart brengen van hun situatie, vraag, wens en/of behoefte. Dit doen zij in een een-op-eengesprek. Daarna verwijzen zij naar lokale organisaties en regionale initiatieven voor de juiste zorg, hulp en ondersteuning. Zo sluit het loket aan op dat wat al bestaat en vormt het een betere brug tussen de medische wereld en organisaties of voorzieningen in het publieke domein.

Ook komt er meer aandacht voor de achterliggende sociale problematiek, zoals werkeloosheid, een lastige woonsituatie of schulden.

Voorkomen van zorg

Er komt in het ziekenhuis steeds meer aandacht voor leefstijl, zoals gezonder eten, meer bewegen en ontspanning, minder stress en alcohol, stoppen met roken en beter slapen. Leefstijl speelt een rol bij het ontstaan van vele aandoeningen. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, leververvetting, suikerziekte, geheugenverlies en kanker.

“Leefstijl staat in 80 procent van de richtlijnen van behandelingen. Het is dus een belangrijk onderdeel van zorg en behandeling van een patiënt”, zegt cardioloog en leefstijlarts Ferry Alsemgeest.

Aanpassingen in de leefstijl dragen bij aan preventie: het voorkomt zorg of voorkomt zwaardere zorg. Daarnaast verbetert het de gezondheid en het welbevinden, verlicht het de druk op de zorg en vermindert het de kosten van zorg.