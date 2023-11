St Jansdal start digitale rondleiding om duurzaamheid te tonen

St Jansdal in Harderwijk laat via een digitale rondleiding geïnteresseerden kennismaken met duurzaamheidsprojecten. Wie wil kan een virtueel kijkje nemen in vrijwel het hele ziekenhuis om te zien wat er gebeurt op het gebied van duurzaamheid.

Keuken, apotheek, technische ruimtes, kantoren, patiëntenkamers, operatiekamers, het afvalplein: ze zijn allemaal opgenomen in de interactieve rondleiding van St Jansdal. In totaal bestaat de rondleiding uit negentien 360-graden panorama’s. Daarop zijn 62 duurzame oplossingen van het ziekenhuis te zien.

Essentieel onderdeel

De rondleiding wordt virtueel verzorgd door Arend Jan Poelarends, lid van de raad van bestuur, en Erika Geelkerken, projectcoördinator duurzaamheid. “Deze initiatieven zijn een essentieel onderdeel van de strategie van Ziekenhuis St Jansdal om te evolueren naar een duurzaam gebouw en een duurzame organisatie”, schrijft het ziekenhuis in een persbericht.

Expertisecentrum Verduurzaming Zorg

Het digitale project is tot stand gekomen door de makers van Kijk! Duurzaam!, in samenwerking met en in opdracht van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ), dat mede mogelijk is gemaakt door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.