Stamcelinstituut stopt behandeling na kritiek MS Vereniging

Volgens de MS Vereniging is Stamcelinstituut Eindhoven niet meer dan een bemiddelingsbureau voor mensen die naar een gespecialiseerde stamcelkliniek willen, zo schrijft het AD op 21 augustus. Er werd ook aan Multiple Sclerose-patiënten een relatief goedkope behandeling aangeboden. Die kostte tussen de elfduizend en zeventienduizend euro. De behandelingen vonden in Zuid-Amerikaanse landen plaats.

Risico’s

De MS Vereniging liet onderzoek doen door haar medische adviescommissie met vijf neurologen en een transplantatiedeskundige. Die kwamen tot de conclusie dat de effectiviteit van de behandeling voor MS-patiënten nooit is onderzocht. Over de werking valt dus niks te zeggen. Wel is bekend dat de methodiek – het inspuiten van cellen in de hersenen en het ruggenmerg – veel risico’s met zich meebrengt. Er is kans op tumoren en op ongewenste reacties van het immuunsysteem. Bovendien kennen de landen waar Stamcelinstituut Eindhoven haar patiënten heen stuurde meestal geen adequate kwaliteitscontrole, en door de ingrepen in het buitenland te laten verrichten omzeilde het instituut de Nederlandse regels en controle door de IGJ.

Het is niet bekend of de stamcelbehandeling voor andere aandoeningen wel veilig is. Het Stamcelinstituut Eindhoven heeft meteen de informatie en het aanbod voor MS-patiënten van haar website verwijderd. Het instituut – dat nu een half jaar actief is – heeft in totaal tien patiënten voor behandeling naar Midden-Amerika gestuurd, maar nog niemand met MS, zo verklaart directeur Niels Broers. Het bedrijf is er nog steeds van overtuigd dat behandeling veilig is.

Opspraak

Niels Broers werd kwam in het verleden negatief in het nieuws door de GGZ-instelling Vitalis, waarvan hij eigenaar was. De instelling beweerde dat yoga, meditatie en sportmassage door de verzekering vergoed werden. Vitalis liet de zorgverleners betalen voor een licentie in ruil voor klanten, die niet kwamen. Later raakte hij – onder de naam Niels Schellens – in opspraak omdat zijn bitcoinbedrijf rekeningen niet betaalde. In 2011 verloor hij zijn baan als directeur van een afkickkliniek nadat hij hij onder invloed van drank en drugs met zijn auto een vol terras was opgereden, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.