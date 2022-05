STAP-subsidie geliefd bij zorgmedewerkers

De voorlopige cijfers van de tweede aanvraagperiode STAP-budget laten zien dat bijna 44.000 mensen een opleidingssubsidie ter waarde van 1.000 euro aanvroegen. Net als in de eerste periode is de zorg met 24 procent de meest vertegenwoordigde sector onder de aanvragers. In de eerste ronde bedroeg dit 21 procent.

Zij-instromers

Een kleine zes op de tien aanvragers heeft een beroep op de subsidie gedaan om zich bij te scholen. De overige aanvragers willen zich laten omscholen. Van de zorgmedewerkers is de helft ouder dan 40 jaar en een kwart 50 jaar of ouder. “We zien ook mensen die nu nog niet in de sector zorg werken scholing aanvragen gericht op zorg en welzijn”, aldus het UWV. Het gaat dan onder andere om opleidingen, zoals de mbo-basisopleiding doktersassistente, Wet IKK Babyscholing, medische basiskennis, Helpende zorg en welzijn en medisch secretaresse.

STAP-budget

Het STAP-budget is een landelijke regeling vanuit de overheid en dient als laagdrempelig middel voor burgers om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Per persoon is één keer per jaar STAP-budget te verkrijgen met een maximum van 1.000 euro, zolang er budget is. Dit jaar zijn er vijf aanvraagperiodes. In totaal is er dit jaar circa 160 miljoen euro beschikbaar voor meer dan 160.000 toekenningen.