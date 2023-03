Start pilots voor kwaliteit van verloskundige zorg

Drie pilotregio’s gaan vanaf deze maand aan de slag met het project ‘Implementatie kwaliteit van verloskundige zorg in de regio’.

De pilots moeten ervoor zorgen dat elke eerstelijns verloskundigenpraktijk een verbetercyclus kan doorlopen.

Plan Do Check Act

Met het project wordt onderzocht wat er nodig is om in de eerstelijn te kunnen gaan werken met een PDCA-verbetercyclus. Ook wel een Plan Do Check Act cyclus, waar met een gestructureerde methode een verbetercyclus wordt doorlopen.

Door de cyclus te herhalen wordt er constant gewerkt aan verbeteren van kwaliteit. Ook is er doorlopend aandacht voor kwaliteit en zorg doordat ‘verbeteren’ op de werkagenda gezet wordt en terugkomt.

Drie pilotregio’s

Er doen drie pilotregio’s mee die allemaal een ander onderwerp behandelen. Vivre in Alphen aan den Rijn heeft het uitgangspunt om gerichter te communiceren met zwanger vrouwen rondom bepaalde contactmomenten tijdens de zwangerschap.

Verve in regio Rijnmond wil de verbetercyclus inzetten rondom de eerstelijns geboortekamers die in de regio beschikbaar zijn. En EEVA in Amsterdam kijkt hoe spiegelinformatie, ontwikkeld met bestaande registratiedata, ingezet kan worden om een verbetercyclus te starten en monitoren.