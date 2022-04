Statushouders verkleinen personeelstekort in hartzorg

In een opleiding van een halfjaar, bestaande uit drie stagedagen per week, leren de asielzoekers met een verblijfsvergunning voor echocardiografisten. Door de medische ervaring van deze statushouders kunnen zij twee keer zo snel de opleiding doen dan totale beginners.

Amsterdam UMC

In het Amsterdam UMC werkt al een pas afgestudeerde echocardiografist. Ivan Ursa kwam tien jaar geleden vanuit Moldavië naar Nederland voor de liefde. Ondanks zijn tien jaar ervaring als arts lukte het hem maar niet om zijn diploma’s in Nederland erkend te krijgen.

Diploma

“Je moet extra opleidingen doen, en natuurlijk goed Nederlands en Engels leren”, vertelt Ursu aan de NOS. “Dat is uiteraard logisch en ik had na vijf jaar werk bijna mijn BIG-registratie voor arts binnen.” Toen kwamen er weer extra eisen, waardoor het weer jaren kon gaan duren. “Mijn vrouw zei toen: ‘Misschien moet je toch iets anders proberen.’ Een moeilijke keuze voor mij. Dokter zijn was al mijn droom als kind.”

Nu kan hij werken als echocardiografist in Amsterdam. “Ik ben eindelijk weer met patiënten bezig en dat geeft mij zo’n goed gevoel. Ik heb mijn plek weer gevonden. Waar ik in Moldavië als arts een gezien persoon was, zat ik hier toch een beetje in een vacuüm. Dat is nu voorbij. Mijn kinderen zijn ook trots. Papa werkt”, vertelt Ursa aan de NOS.

Personeelstekort

Aernout Somsen, cardioloog en medeoprichter van Cardiologie Centra Nederland (CCN), ontwikkelde de opleiding in samenwerking met de filantropische instelling Goldschmeding Foundation. Er is namelijk een enorm tekort aan echocardiografisten. Met deze opleiding wil het CCN elk halfjaar vier nieuwe echocardiografisten opleiden. “Als ze hun diploma behalen krijgen ze automatisch een baan bij een van de twaalf Cardiologie Centra in Nederland.”