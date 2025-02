Steeds meer fysiotherapeuten stoppen met hun praktijk

Volgens Lodi Hennink, voorzitter van KNGF, de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten, is Nederland over vijf jaar een derde van zijn fysiotherapeuten kwijt als deze trend doorzet. Daarnaast blijft de instroom van het aantal studenten fysiotherapie dalen.

Structureel tekort

Het totaal aantal studenten op de Nederlandse opleidingen fysiotherapie is in 2024 voor het vierde jaar op rij gedaald. Dit blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) ziet dit als een zorgelijke ontwikkeling.

Het aantal daalde met 117, naar 2350. In 2020 waren er nog 2765 studenten fysiotherapie. De afname in vier jaar tijd bedraagt daarmee 15 procent. Dit kan op termijn leiden tot een structureel tekort aan fysiotherapeuten.

“We hebben juist meer fysiotherapeuten in de eerste lijn nodig om iedereen die dat nodig heeft zorg te kunnen verlenen”, aldus Hennink. “Door de vergrijzing neemt de vraag naar fysiotherapie de komende jaren toe, terwijl de beroepsgroep aan het krimpen is. Zonder ingrijpen stevenen we in een sneltreinvaart af op tekorten die niet meer zijn in te halen.”

Beloning

Een verklaring voor de terugloop aan fysiotherapeuten is het achterblijven van hun beloning. Een fysiotherapeut in de eerste lijn verdient ongeveer 35 procent minder dan een collega in het ziekenhuis.

Het KNGF pleit ervoor dat de Nederlandse Zorgautoriteit het gat helpt dichten door minimumtarieven in te stellen voor fysiotherapiepraktijken.