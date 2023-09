Steeds meer mensen met stapeling van verplichte eigen betaling zorgkosten

Sinds 2015 hebben steeds meer mensen te maken met meerdere vormen van eigen betalingen In 2020 droeg 64 procent van de inwoners van Nederland verplicht zelf bij aan hun zorgkosten. Ruim drie kwart hiervan betaalde alleen eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Circa 19,7 procent betaalde daarnaast ook een eigen bijdrage voor zorg vanuit de Zvw, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz). De resterende 2,5 procent betaalde geen eigen risico, maar wel een eigen bijdrage.

Intramurale zorg

In 2020 had van de groep mensen onder de AOW-leeftijd 9 procent te maken met een stapeling van eigen betalingen. Bij mensen boven de AOW-leeftijd was dat 30 procent. Mensen die in een zorginstelling wonen droegen gemiddeld de hoogste bedragen bij. Boven op deze eigen bijdrage voor de verblijfszorg, betaalde het driekwart van deze Wlz-zorggebruikers ook een eigen risico voor geneeskundige zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, meer dan de helft tot het maximum van 385 euro per jaar.

De CBS-monitor Stapeling verplicht eigen risico en eigen bijdragen is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gemaakt.