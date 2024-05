Steeds vaker boete voor gemiste afspraak bij huisartsen in Amsterdam

De Landelijke Huisartsen Vereniging ziet dat de laatste tijd dat veel mensen de afspraak bij de huisarts niet tijdig afzeggen. De LHV adviseert daarom aan huisartsen om na te denken over boetes voor gemiste afspraken. Tientallen Amsterdamse huisartsen leggen tegenwoordig boetes op als een patiënt niet op tijd afzegt of niet komt opdagen bij een afspraak, schrijft Het Parool .

Volgens Paulien van Hessen, bestuurder van de Amsterdamse Huisartsenalliantie, zijn wegblijvers bij de huisarts een toenemend probleem: “Wij horen steeds vaker dat mensen niet op komen dagen en dat leidt vaak tot veel frustratie bij de praktijkmedewerkers.”

Boete

Huisarts David Koetsier maakt gebruik van een wegblijftarief. “Het is voor ons een middel om mensen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. We hebben te vaak gemerkt dat ze zonder enig bericht wegbleven,” zegt hij in het Parool. Patiënten die niet op tijd afzeggen houden plekken bezet die ingezet hadden kunnen worden om andere patiënten zorg te bieden: “Wij hopen dat de boete een preventieve werking heeft.”

Koetsier is niet de enige die een wegblijftarief hanteert: uit een rondgang langs websites van Amsterdamse huisartsen blijkt dat tientallen huisartsenpraktijken in de stad kosten verhalen op de patiënt als deze een afspraak niet of te laat afzegt. Een deel is daar in de afgelopen jaren mee begonnen.

De hoogte van de boetes beginnen rond de tien euro. Bij andere praktijken op 25 of zelfs 30 euro. Sommige huisartsen verdubbelen dat bedrag bij het missen van langere consulten of bij de tweede gemiste afspraak. Andere huisartsen hanteren het wegblijftarief pas na meerdere gemiste afspraken.

Regels

Er bestaan geen vaste regels voor het opleggen van wegblijfboetes. Een niet nagekomen afspraak is volgens de Nederlandse Zorgautoriteit geen zorgprestatie. Er worden daarom geen tarieven vastgesteld, waardoor boetes buiten zorgverzekeraars om gaan.

De LHV heeft wel een richtlijn voor wegblijfboetes, maar benadrukt daarin vooral dat de invulling daarvan aan huisartsen zelf wordt overgelaten. Mede daardoor is er weinig bekend over het precieze aantal artsen dat boetes oplegt en hoe vaak deze boetes daadwerkelijk worden uitgedeeld.