Sterke toename besmettingen bij jongeren

In de afgelopen week is het coronavirus vastgesteld bij 9402 mensen van 15 tot en met 19 jaar. Dat is het hoogste aantal voor die leeftijdsgroep sinds half juli, de piek van de vierde golf. Vooral hierdoor gaan de besmettingscijfers steil omhoog. Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen 113.554 positieve coronatesten, een toename van 35 procent ten opzichte van een week eerder.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde wel nog iets: 981 mensen werden zo ziek van het virus dat ze naar het ziekenhuis moesten. Dat was 14 procent minder dan een week eerder. Van deze mensen moesten er 164 naar de IC. (ANP)