Steun van bevolking voor coronabeleid keldert

Het vertrouwen in de overheidsaanpak van corona is sterk gedaald, blijkt uit een peiling van het RIVM onder 60.000 Nederlanders. Ook houden ze zich minder aan de coronaregels.



In april steunde nog 75 procent van de ondervraagden het overheidsbeleid: zij waren “zeer positief”. Dat bleef enkele maanden op dit hoge niveau, maar daalde vorige maand plotseling naar 50 procent. De peiling vond plaats tussen 19 en 23 augustus, voordat de trouwfoto’s van Justitie-minister Ferd Grapperhaus uitlekten en het debat dat daarna hierover plaatsvond.

Onderling zijn Nederlanders nog kritischer: het sentiment in gesprekken met anderen over de kabinetsaanpak werd in het voorjaar nog door 66 procent van de deelnemers als (erg) positief ervaren, dat is gekelderd naar een krappe 29 procent.

Afstand houden

Het RIVM ziet dat anderhalve meter afstand houden steeds moeilijker wordt. Bij feestjes lukt dat slechts bij een derde van de ondervraagden, op het werk slaagt een kwart daarin en in de supermarkt lukt het bijna niemand (13 procent).

De meeste mensen met corona-klachten passen hun gedrag niet aan. Negen van de tien mensen blijven boodschappen doen, twee derde blijft familie of vrienden bezoeken en bijna de helft gaat met ziekteverschijnselen naar een horeca-gelegenheid.

“Ondanks dat mensen zich uitspreken voor thuisblijven bij klachten (84 procent steunt dit beleid), lijkt het dat veel mensen zich daar niet aan houden”, aldus het RIVM.