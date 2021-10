Steunmaatregelen helpen jeugdzorginstellingen in 2020

Jeugdzorg

Dat lijkt in elk geval deels te danken aan de compensatiemaatregelen voor coronaschade. Dit schrijft Intrakoop in een dinsdag verschenen jaarverslagenanalyse die door het FD is ingezien. De inkoopcoöperatie voor de zorg nam de cijfers van 245 instellingen onder de loep. Aanbieders waarvan jeugdzorg niet de belangrijkste activiteit is en partijen met een omzet kleiner dan 1 miljoen euro werden daarbij niet meegenomen.

Licht negatief

Op een gezamenlijke omzet van 2,915 miljard euro hebben de instellingen een positief resultaat van 1,3 procent geboekt. In 2019 was dat 0,6 procent. Achter dat cijfer gaan grote verschillen schuil. De negen grootste partijen in de analyse, met een omzet van 60 tot 300 miljoen euro, boekten een licht negatief resultaat. De kleintjes, met een omzet van 1 tot 10 miljoen euro, hielden onder de streep 4,1 procent over. (ANP)