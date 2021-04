Stichting Het Vergeten Kind deelt ‘jeugdzorgen’ met Kamerleden

Om de problemen in de jeugdzorg te agenderen, overhandigen jongeren van stichting Het Vergeten Kind dinsdag koffers met daarin hun ‘jeugdzorgen’ aan Kamerleden. De koffers bevatten zes brieven met de persoonlijke ervaringen van de jongeren met de jeugdzorg, maar ook aanbevelingen voor hoe het beter kan. Het is de bedoeling dat alle Kamerleden die jeugdzorg in hun portefeuille hebben een koffer krijgen.

Jeugdzorg wordt gedomineerd door “perverse financiële prikkels”, vindt Het Vergeten Kind, waardoor kwetsbare kinderen vaak niet het maatwerk krijgen dat ze nodig hebben. Volgens de stichting verhuizen kinderen die niet meer thuis kunnen wonen gemiddeld zes keer en zien zij gemiddeld 64 verschillende hulpverleners. Vaak is het voor deze kinderen zoeken naar een plekje waar ze specialistische hulp kunnen krijgen, waardoor sommige kinderen naar de andere kant van het land worden overgeplaatst – met eenzaamheid als gevolg.

Jeugdzorg moet prioriteit worden

Om de problemen op te lossen moet jeugdzorg weer een prioriteit worden, zegt een woordvoerder van Het Vergeten Kind. “Problemen thuis moeten geen sociaal vonnis zijn. Dat moet in een welvarend land als het onze toch lukken?”

Situatie heel ernstig

Eerder deze week noemde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die twintig ggz-instellingen bezocht, de situatie in de jeugdpsychiatrie in de instellingen “heel ernstig”. Zeer hulpbehoevende kinderen ouder dan twaalf, die bijvoorbeeld lijden onder eetstoornissen, depressie of zelfmoordgedachten, krijgen volgens de inspectie niet de nodige hulp. Er is te weinig personeel, niet genoeg geld en steeds meer kinderen staan steeds langer op een wachtlijst. (ANP)