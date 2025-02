Stichting Humanitas lanceert Herstelpad met zorg voor daklozen en ongedocumenteerden

Stichting Humanitas introduceert het Herstelpad, en biedt daarmee kortdurend verblijf met zorg en ondersteuning voor mensen in een kwetsbare of complexe situatie. De zorg is bedoeld voor mensen met verschillende achtergronden, zoals dakloosheid, ggz-problematiek, complexe medische problematiek of het gebrek aan verblijfspapieren.

Met het Herstelpad springt Stichting Humanitas in op de grote vraag naar zorg en ondersteuning voor mensen in een kwetsbare of complexe situatie. Het Herstelpad bevindt zich op de afdeling Maashaven van woonlocatie Hannie Dekhuijzen en is geopend sinds 19 februari.

Herstelpad

Volwassenen met een acute ondersteuningsbehoefte en moeten herstellen van een fysieke of mentale kwestie kunnen hier terecht. Het doel is om cliënten te begeleiden naar een situatie waarin ze zelfredzaam zijn of verdere ondersteuning kunnen ontvangen. De behandeling naar herstel gebeurt door een samenwerking tussen zorgprofessionals, welzijnsprofessionals, medische experts en vrijwilligers. Diverse andere zorgaanbieders worden bij het herstel betrokken indien nodig. Na de herstelperiode gaat de cliënt terug naar de eigen situatie, waar nodig ondersteund door andere zorg- of hulpinstanties.

De maximale verblijfsduur is twaalf weken en vraagt een eerstelijnsverblijfindicatie (ELV). Het verblijf is altijd vanwege medische noodzaak, verminderde regie over het eigen leven of een complexe thuissituatie.

Tussen wal en schip

De mensen voor wie het Herstelpad bedoeld is, vallen soms tussen wal en schip als het gaat om het vinden van de juiste zorg en ondersteuning. Voorzitter raad van bestuur, Joost Zielstra: “We gaan waarmaken dat iedereen welkom is en iedereen zichzelf mag zijn. In een polariserende wereld is dat een geluid dat keihard nodig is. Het gaat om medemensen, het gaat over iedereen in de stad, over jou en mij. Niet alleen zorgpaden of diagnoses die voorop staan, maar leven en laten leven.”